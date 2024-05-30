В Україні падатиме безробіття та зростатимуть зарплати - Конфедерація роботодавців [ Редагувати ]
Через війну напружена ситуація на ринку праці зберігатиметься ще тривалий час. На етапі відбудови країни конкуренція за нових працівників лише посилиться, прогнозує Нацбанк України.
Безробіття в Україні знижуватиметься впродовж трьох років: з 14,2% у 2024 році до 11,9% у 2025 та 10,6% у 2026 році. Також швидко зростатимуть реальні зарплати. За прогнозом НБУ, вже у 2025 році вони перевищать довоєнний рівень.
Наразі спостерігається стрімке зростання вакансій на сайтах з пошуку роботи. Водночас бізнес скаржиться на нестачу персоналу через мобілізацію.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко.
"Мобілізація. Це трудові кадри, потенціал, кваліфіковані люди, які працювали роками, які знають бізнес-процеси, технологічний процес. Зараз їх мобілізують... Це дуже довготривалий виклик - нестача кваліфікованих кадрів для підняття економіки...
Якщо говорити словами економістів, мобілізація - це перерозподіл кадрів між економікою і фронтом. І цей баланс має бути. Бо фронт не може без економіки, а економіка нікому не потрібна, якщо ми не переможемо...
З однієї сторони роботодавці конкурують за працівників зарплатами, з іншої сторони - пропонують соціальний пакет - страховка, довезти до роботи, обіди інші речі. Сюди входить і бронювання (від мобілізації - ред.), тому що зараз прийнята нова постанова уряду, яка трохи змінила процес бронювання. І мабуть, перспективи...", - розповів Олексій Мірошниченко.
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