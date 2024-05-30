Під час відвідування військовозобов'язаними Центру надання адміністративних послуг, у базі даних оновлюються чотири позиції: ПІБ, номер телефону, фактичне місце проживання та поштова адреса.

Ці дані потрапляють до реєстру "Оберіг", який на відповідь віддає відповідний витяг. Документ із печаткою і підписом адміністратора ЦНАПу потрібно завжди носити із собою. І якщо людину зупинили та вимагають надати підтвердження, що вона оновила свої дані, такий витяг буде юридичним підтвердженням.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

"Безумовно, він (витяг з ЦНАПу - ред.) має печатку і підпис, тобто він має юридичну силу. Але це якщо не стосується виїзду громадян за кордон. Тому що після 18 червня, коли буде QR-код і відповідно в "Резерв+" він з'явиться 18 червня, ці документи можна буде застосовувати і при перетині кордону.

Але наразі в Україні дійсно це можна робити, але при собі потрібно мати військово-обліковий документ, паспорт згідно з тим законодавством, яке у нас є", - заявив речник Міноборони.

Аналогічно можна довести оновлення даних і через застосунок "Резерв+".

"Є відповідна постанова Кабміну, і в законі про електронний кабінет це вказано. І власне кажучи, цей застосунок і вважається електронним кабінетом, і тому можна показувати представникам поліції, ТЦК або прикордонної служби, що ви виконали норму закону. І через "Резерв+" це можна робити і демонструвати це, коли є така вимога.

Але водночас потрібно мати при собі військово-обліковий документ, тому що також цього вимагає закон. З 18 червня там буде QR-код і тоді він буде абсолютно ідентичний паперовому", - заявив Лазуткін.