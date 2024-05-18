Оновлення даних в ЦНАПі: плюси, мінуси, підводні камені. Все з'ясував наш кореспондент Михайло Манилюк, який побував у Центрі надання адмінпослуг і на власні очі бачив, як відбувається процедура.

Володимир працює вчителем. У нього відстрочка від армії. Втім, із самого ранку прийшов до Центру надання адміністративних послуг, щоб оновити свої дані. Каже, все швидко і зручно.

Володимир, військовозобов'язаний:

Сама черга хвилин тридцять п'ять. Недовго. Я думав, що більший буде ажіотаж. Запасся термосом, чаєм. Але все добре. Сама процедура сім-десять хвилин. Рано чи пізно потрібно всім це зробити, тому, чого тягнути? Є можливість, сьогодні вихідний, так потрібно буде якийсь робочий час виділяти. Все потрібно робити вчасно.

Чоловік чекає на витяг пів години.

Марина Бобраніцька, начальниця управління системного розвитку Міністерства цифрової трансформації:

Оновлюються три поля, за можливістю чотири. Це прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону для зв'язку, це фактичне місце проживання і, за можливістю й наявністю, поштова адреса. Ці чотири поля заявник надає, надсилається відповідний запит до реєстру "Оберіг", який на відповідь віддає відповідний витяг.

Документ з печаткою і підписом адміністратора, який потрібно завжди носити із собою, може формуватися протягом п'яти годин, розповідає директор департаменту ЦНАП Наталія Шамрай.

Наталія Шамрай, директор департаменту ЦНАП:

- Якщо людина оновила дані в Центрі надання адміністративних послуг. Всі ці дані попадають в єдину систему. І якщо людину десь зупинили, то просять надати підтвердження, що він оновив свої дані. То такий витяг буде підтвердженням. Першій особі, яка була заявником з внесення даних, о 9:20 вже сформувався перший витяг. Якщо чесно, ми не очікували такої швидкості. - Переживали чи спрацює система? - Система спрацювала. Всі ті, хто підключені з наших працівників, всі в системі себе побачили. В них є можливість працювати.

Лише в Києві до системи ЦНАПів підключено близько трьох сотень адміністраторів. Центри адмінпослуг працюють з понеділка по суботу з дев'ятої до вісімнадцятої години. Для того, щоб оновити дані, людині необхідно мати із собою паспорт та ідентифікаційний код.

Наталія Шамрай, директор департаменту ЦНАП:

Якщо в людини є додаток, застосунок "Дія" і там є документи, то ми можемо скористатися шерингом документів. Людина повинна мати з собою мобільний телефон, на нього прийде відповідний код з підтвердження заявки, який вводиться в систему. Людина у разі наявності може заявити свою електронну пошту, на яку сформований витяг потрапить.

Щоправда, витяг може і не сформуватися. Приміром, якщо ви знаходитися у розшуку, або дали неправдиву інформацію!

Якщо є певні якісь не коректні дані, які можуть не підтягнутися в систему. Але про це так само буде смс-формування, що, наприклад, вам відмовлено.

До того ж, запевняють фахівці, система захищена від хакерських атак! І ворог не заволодіє особистими даними українців.

Марина Бобраніцька, начальниця управління системного розвитку Міністерства цифрової трансформації:

Ми працюємо над тим, щоб захищати систему, і відповідно спеціалісти, в уповноваження яких це входить, вони над цим працюють і обов'язково захистять систему.

Та чи можуть у ЦНАПі вручити повістку? Відповідь однозначна!

Наталія Шамрай, директор департаменту ЦНАП:

У ЦНАПах немає повноважень видавати повістки. Є чинне законодавство, ми його чітко дотримуємося. І ті повноваження, які нам не надані - ми не робимо.

Відсьогодні протягом двох місяців усі військовозобов'язані віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані. Окрім ЦНАПів, це можна зробити в територіальному центрі комплектування, а також завантажити на телефон спеціальний додаток від Міністерства оборони.

Дмитро Лазуткін, речник Міноборони:

Онлайн оновити свої дані можна у застосунку "Резерв+", який можна звантажити на свій телефон і зробити це за 10-15 хвилин. Авторизація відбувається за ІД-банкінгом, треба внести дані про своє місце проживання, електронну адресу і телефон. Це, власне кажучи, той мінімум МВП-версії, який має бути для того, щоб дані вважалися оновленими.

Станом на дванадцяту годину дня - сто п'ятдесят тисяч українців вже успішно авторизувалися у застосунку "Резерв+". Ще сотні тисяч запитів - у черзі.

Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України:

Не обов'язково це робити одразу. Щоб уникнути перевантажень. До того ж є певні побоювання і очікування, і дані навіть, що атаки на цей застосунок, на сервери. І відповідно, можна це зробити в будь-який інший день протягом двох місяців.

У Міноборони заспокоюють - повістку у додаток не надсилатимуть!

Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України:

Для того, щоб в електронний кабінет прийшла повістка, це має бути законодавчо прописано. Має бути якесь положення, як це упорядковується. Юридично такої норми немає.

Якщо військовозобов'язані не оновлять свої дані протягом шістдесяти днів - їх можуть обмежити в керуванні транспортом. А також оштрафують від сімнадцяти до двадцяти п'яти з половиною тисяч гривень. Відповідний закон підписав Президент. То ж що краще: нести покарання, або надати актуальну інформацію про себе - вирішувати вам.