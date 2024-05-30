У Слов'янську загинула військова журналістка Анастасія Волкова [ Редагувати ]
У Слов’янську Донецької області 30 травня загинула військова кореспондентка українського іномовлення Freedom Анастасія Волкова.
Про це повідомляють телеканал Freedom та Інститут масової інформації.
Журналістка працювала у найгарячіших точках Луганської та Донецької областей. У Freedom зауважують, що Анастасія не прагнула переїхати у безпечніше місце і була відданою своїй роботі.
За словами джерел ІМІ, кореспондентка загинула внаслідок ДТП. Їй був 31 рік.
"Я народилася та виросла у Луганську і втратила рідний дім. Тож, професійна діяльність для мене — все. Наразі це — сенс мого життя. І коли по роботі я можу заїхати на рідну землю, моє серце наповнюється відчуттям болю та жаги робити більше для висвітлення лиха, яке Росія принесла в Україну, для висвітлення злочинів російських військ. Я дуже хочу побачити свій рідний дім, який не бачила з 2014 року, але також я хочу, щоб всі розуміли, яку ціну українці сплачують кожного дня цієї визвольної боротьби", — говорила Анастасія про свою роботу.
по темі
Верховна рада ухвалила новий закон про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів замість закону, який діяв з 2005 року
В ніч на сьогодні, 30 травня українські військові завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму
У Харкові знову зросла кількість жертв після удару окупантів по гіпермаркету "Епіцентр" 25 травня. У лікарні помер один із постраждалих
Втрати росії у війні в Україні за добу з 28 на 29 травня, становили 1300 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив понад 505 тисяч солдатів
Захисники неба України у ніч проти 29 травня збили майже усі ворожі ударні безпілотники типу "Шахед", які російські окупанти застосували для чергової повітряної атаки