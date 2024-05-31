Молдова засудила політику геноциду рф щодо України [ Редагувати ]
Парламент Молдови ухвалив Декларацію, яка засуджує політику геноциду росії щодо України. Зокрема, насильницьке переміщення та депортацію українських дітей на окуповані рф території.
Декларацію підтримали 59 депутатів від правлячої партії PAS і один неафілійований депутат. А ось депутати від Блоку комуністів і соціалістів, а також незалежні та неафілійовані депутати, присутні на засіданні, утрималися від голосування.
Зокрема, документом засуджується агресивна війна Росії проти України, яка стала причиною численних жертв серед цивільного населення та переміщення мільйонів осіб і біженців.
У Документі зазначається, що в результаті агресії РФ сотні дітей було вбито і тисячі поранено. Майже 2/3 дітей в Україні змушені були переїхати до іншого населеного пункту України, а близько 2 мільйонів дітей разом зі своїми матерями були змушені шукати притулку в інших країнах.
"Ця Декларація підтверджує готовність молдовської влади продовжувати надавати гуманітарну допомогу біженцям з України та закликає до консолідації зусиль демократичного світу та міжнародних гуманітарних організацій щодо виявлення, визначення місцезнаходження та репатріації насильницьки переміщених і депортованих дітей до України", - заявили в парламенті.
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