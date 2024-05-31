Чому важливо передавати показання за світло під час відключень [ Редагувати ]
В період відключень світла особливо важливо вчасно передавати показники лічильника. Про це повідомляється в Telegram-каналі "ДТЕК".
Це допоможе нам розрахувати об’єм лише спожитої електроенергії за травень, а вашому постачальнику виставити коректні рахунки.
Дата передачі показників: з 31 травня до 3 червня.
Для того, щоб передати покази лічильників, можна скористатись одним зі зручних способів:
- через мобільний додаток "Мережі онлайн", який можна завантажити в AppStore та Google Play Market;
- через вебформу. Для цього достатньо вказати район, номер особового рахунку, кількість зон на вашому лічильнику та покази по зонах;
- через особистий кабінет на сайті ДТЕК;
- через голосове меню за номерами (044) 4590740, (067) 4957040, (093) 495-70-40 або (099) 495-70-40. Після дзвінка натисніть кнопку "2".
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