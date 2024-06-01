Росія вночі атакувала енергетичну інфраструктуру у 5 областях - Міненерго [ Редагувати ]
Російська федерація в ніч на суботу, 1 червня, під час ракетного обстрілу атакувала енергетичну інфраструктуру у 5 областях України.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко на своїй сторінці у Facebook.
За його даними, під час чергової атаки росія намагалась поцілити по енергетичній інфраструктурі у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.
"Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією", - написав Галущенко.
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