Росія в ніч на 1 червня атакувала енергетичні об'єкти

Російська федерація в ніч на суботу, 1 червня, під час ракетного обстрілу атакувала енергетичну інфраструктуру у 5 областях України.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, під час чергової атаки росія намагалась поцілити по енергетичній інфраструктурі у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

"Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією", - написав Галущенко.