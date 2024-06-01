1 червня: яке сьогодні свято, прикмети дня [ Редагувати ]
1 червня 2024 року - субота. 829-й день війни в Україні.
Що сьогодні за церковне свято
1 червня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Юстина філософа і тих, що з ним. Юстин Філософ був релігійним філософом, богословом, учителем Церкви та одним із перших християнських апологетів. Він народився приблизно 100 року в Наблусі, на Західному березі річки Йордан, і помер 165 року в Римі, де його обезголовили.
Юстин отримав грецьку освіту і спочатку відвідував школу філософів-стоїків, але згодом звернувся до християнства після зустрічі зі старим сирійським або палестинським християнином. Він заснував у Римі філософську школу, де навчав "істинній філософії" – проголошував науку про Ісуса Христа.
Що не можна робити 1 червня
- Не можна згадувати про те, що ви бачили уві сні.
- Заборонено ставити паркан - в будинку станеться пожежа.
- Краще не ледарювати.
Народні прикмети і традиції на 1 червня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: вранці веселка - чекайте на дощ;
- зоря має яскравий червоний колір - жито буде наливатися;
- вранці чисте і ясне небо - до гарного урожаю жита;
- вітер західний - найближчі дні погіршиться погода;
- на небі хмари, але квіти жовтців не закрилися - дощу не буде;
- дощить — до великого урожаю льону.
по темі
Зазвичай у червні українці мають додатковий вихідний на День Конституції України
Сьогодні, 23 травня, День Героїв в Україні. Віряни вшановують пам'ять Михайла Сповідника, єпископа Синадського. До Нового року залишилося 222 дні
Сьогодні, 17 травня, День народження Інтернету. Віряни вшановують пам'ять апостола від 70 Андроніка. До Нового року залишилося 228 днів
Сьогодні, 15 травня, Міжнародний день сім'ї. Віряни вшановують пам'ять Пахомія Великого. До Нового року залишилося 230 днів
У другу неділю травня традиційно в усьому світі святкують Міжнародний день матері. 2024 року цей день випадає на 12 травня