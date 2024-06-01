1 червня 2024 року - субота. 829-й день війни в Україні.

Що сьогодні за церковне свято

1 червня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Юстина філософа і тих, що з ним. Юстин Філософ був релігійним філософом, богословом, учителем Церкви та одним із перших християнських апологетів. Він народився приблизно 100 року в Наблусі, на Західному березі річки Йордан, і помер 165 року в Римі, де його обезголовили.

Юстин отримав грецьку освіту і спочатку відвідував школу філософів-стоїків, але згодом звернувся до християнства після зустрічі зі старим сирійським або палестинським християнином. Він заснував у Римі філософську школу, де навчав "істинній філософії" – проголошував науку про Ісуса Христа.

Що не можна робити 1 червня

Не можна згадувати про те, що ви бачили уві сні.

Заборонено ставити паркан - в будинку станеться пожежа.

Краще не ледарювати.

Народні прикмети і традиції на 1 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: