Графіки відключень світла в Україні можуть змінитися через атаку ворога - Міненерго [ Редагувати ]
Графіки відключень світла в Україні сьогодні, 1 червня, можуть змінитися. Причиною цього є нічна атака росії.
Сьогодні з 18:00 до 23:00 в усіх регіонах прогнозуються графіки відключень світла. Обмеження будуть для побутових та промислових споживачів.
"Водночас у зв’язку з нічною атакою на енергосистему обсяги обмежень можуть змінюватися. Нагадаємо, що основною причиною відключень є масштабні російські атаки на енергосистему та спричинений ними дефіцит потужності", - попереджає Міненерго.
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