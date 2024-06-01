Представники країн "Великої сімки" та Євросоюзу обговорюють можливість запровадження обмеження проти банків, які використовують російський аналог SWIFT - Систему передачі фінансових повідомлень Банку Росії (СПФС), повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Через СПФС можна переказувати рублі та іншу валюту всередині країни та за кордон, якщо обидва банки підключені до системи.

Обговорення відбуваються приватно напередодні зустрічі G7 в Італії, на якій глави урядів країн-учасниць планують узгодити комплекс заходів щодо "ефективнішого забезпечення дотримання санкцій", запроваджених проти рф.

Під нові обмеження можуть потрапити банки, які використовують СПФБ для обходу санкцій. Bloomberg зазначає, що з 2022 по 2023 рік використання російської системи зросло майже втричі. СПФС використовують іноземні банки у 20 країнах, включаючи Китай, Білорусь, Вірменію, Таджикистан та Казахстан.

У травні агентство писало, що Євросоюз розглядає можливість запровадження заборони СПФС на своїй території в рамках 14-го пакету санкцій. Однак кілька країн ЄС виступили проти цього заходу через побоювання, що це вплине на законні транзакції та зашкодить відносинам з третіми країнами.

Крім цього, обговорюється запровадження обмежень щодо банків з третіх країн, які допомагають росії обходити санкції, а також посилення вимог до компаній щодо перевірки їх "дочок" і ланцюжків поставок.

Російські банки відключили від системи SWIFT невдовзі після початку збройного вторгнення в Україну. У березні 2023 року Банк Росії зобов'язав російські кредитні організації використовувати лише вітчизняні послуги та фінансову інфраструктуру при переказах коштів всередині країни.

Станом на початок 2024 року до СПФС було підключено 557 банків та компаній з 20 країн.

Нагадаємо, Євросоюз готує санкції проти "тіньового флоту" росії.