Американська влада підштовхує країни G7 до виділення Україні до кінця літа кредиту під заставу майбутніх доходів від заморожених російських активів та можливого повернення екс-президента Дональда Трампа до Білого дому. Про це пише газета Financial Times з посиланням на вісім неназваних джерел.

Згідно з планом, який представлять на червневому саміті "Великої сімки", Україна отримає авансові гроші у вигляді кредиту G7, підкріпленого майбутнім прибутком від заморожених російських активів на суму $350 млрд.

Деякі члени G7 неохоче схвалюють цей план, але на них тиснуть США, які прагнуть домовитися на саміті вже наступного місяця, стверджують вісім західних чиновників. Це може бути "зроблено до листопада, тому навіть якщо Трамп переможе, гроші вже будуть використані", сказав один з учасників обговорень.

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За словами американських чиновників, у рамках цього плану Україна отримає майже $50 млрд вже цього літа. Фінансування надійде у вирішальний момент для України, оскільки українська армія тримає оборону на тлі відновлення російського наступу після затримок з американської військової допомоги.

На Заході з 2022 року обговорювалася можливість конфіскації заморожених активів Банку Росії, які зберігаються у депозитаріях Європи та США.

Навесні 2024 року ця ідея фактично зійшла нанівець, оскільки для її реалізації не вдалося знайти юридичних підстав. Натомість країни G7 домовились передавати Україні прибуток від реінвестування цих заморожених активів.