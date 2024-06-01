Японський мільярдер закрив проект першого туристичного польоту навколо Місяця [ Редагувати ]
Японський мільярдер Юсаку Маедзава закрив свій проект DearMoon, у рамках якого планував здійснити на космічному човнику компанії SpaceX перший туристичний політ навколо Місяця. Про це повідомила прес-служба проекту.
З сумом повідомляємо, що перший приватний політ навколо Місяця в рамках проекту DearMoon скасовано. Дякуємо всім, хто нас підтримував і просимо вибачення у тих, хто з нетерпінням чекав цієї події.
На сайті DearMoon уточнюється, що Маедзава вирішив закрити проект через перенесення термінів запуску та відсутність "чіткого графіку на найближчу перспективу".
Я підписав контракт у 2018 році, виходячи з того, що DearMoon запустять до кінця 2023 року. Але досі немає ясності, коли це станеться. Я не можу планувати своє майбутнє в цих умовах і почуваюся жахливо, змушуючи членів екіпажу чекати, звідси й важке рішення про відміну проекту на даному етапі.
На початку 2017 SpaceX оголосила про плани організувати комерційний політ навколо Місяця. Через рік компанія обрала першого пасажира - ним став Юсаку Маедзава, який у 2021 року літав на МКС на російському кораблі "Союз". Японець викупив усі місця в кораблі та оголосив набір команди для спільної місії.
Наприкінці 2022 року стало відомо, що до команди Маедзава увійшли діджей Стів Аокі, блогер Тім Додд, режисер Брендон Холл зі США, а також південнокорейський виконавець ТОP, ірландська художниця Ріаннон Адам, чеський бізнесмен та продюсер Ємі А. Д., індієць Джоші та британський фотограф Карім Ілія. Американську сноубордистку Кейтлін Фаррінгтон та японську танцівницю Мію обрали запасними членами екіпажу.
Нагадаємо, Китай запустив зонд для збирання ґрунту на зворотному боці Місяця.
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