Американське космічне агентство NASA вранці 16 листопада запустило до Місяця надважку ракету-носій SLS (Space Launch System) з космічним човником "Оріон" у рамках першого етапу програми "Артеміда".

Ракета стартувала з майданчика Космічного центру Кеннеді у Флориді о 1:04 за місцевим часом (8:04 за Києвом). Раніше запуск кілька разів переносили через технічні неполадки.

We are going.



For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9