NASA запустило до Місяця космічний човник "Оріон" [ Редагувати ]
Американське космічне агентство NASA вранці 16 листопада запустило до Місяця надважку ракету-носій SLS (Space Launch System) з космічним човником "Оріон" у рамках першого етапу програми "Артеміда".
Ракета стартувала з майданчика Космічного центру Кеннеді у Флориді о 1:04 за місцевим часом (8:04 за Києвом). Раніше запуск кілька разів переносили через технічні неполадки.
We are going.— NASA (@NASA) November 16, 2022
For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9
SLS - надважка ракета-носій для пілотованих експедицій за межі навколоземної орбіти, найпотужніша у світі. Її довжина становить 98 метрів, сумарна тяга двигунів - 39,1 МН. Випробування SLS проходили торік.
Artemis 1 - частина масштабної американської місячної програми Artemis ("Артеміда"). За розрахунками, "Оріон" має спочатку вийти на низьку орбіту Місяця - майже 120 км над поверхнею супутника, а потім перейти на вищу орбіту.
Для виходу на зворотну траєкторію польоту до Землі космічний апарат використовуватиме гравітацію Місяця. Загалом космічний корабель "Оріон" проведе в космосі 25 днів, здолавши шлях завдовжки 1,3 млн км до Місяця, навколо нього і назад.
Для NASA це перший за останні 50 років запуск у глибокий космос космічного човника, створеного для пілотованого польоту. Щоправда, поки місця астронавтів займають три людські манекени та іграшковий собака Снупі.
У разі успіху в 2024 році до Місяця має вирушити місія Artemis 2 з екіпажем на борту. На 2025 рік запланована висадка на Місяць місії Artemis 3.
Нагадаємо, NASA вже оголосило астронавтів, які полетять до Місяця.
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