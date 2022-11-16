Американське космічне агентство NASA вранці 16 листопада запустило до Місяця надважку ракету-носій SLS (Space Launch System) з космічним човником "Оріон" у рамках першого етапу програми "Артеміда".

Ракета стартувала з майданчика Космічного центру Кеннеді у Флориді о 1:04 за місцевим часом (8:04 за Києвом). Раніше запуск кілька разів переносили через технічні неполадки.

We are going.



For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9 — NASA (@NASA) November 16, 2022

SLS - надважка ракета-носій для пілотованих експедицій за межі навколоземної орбіти, найпотужніша у світі. Її довжина становить 98 метрів, сумарна тяга двигунів - 39,1 МН. Випробування SLS проходили торік.

Artemis 1 - частина масштабної американської місячної програми Artemis ("Артеміда"). За розрахунками, "Оріон" має спочатку вийти на низьку орбіту Місяця - майже 120 км над поверхнею супутника, а потім перейти на вищу орбіту.

Для виходу на зворотну траєкторію польоту до Землі космічний апарат використовуватиме гравітацію Місяця. Загалом космічний корабель "Оріон" проведе в космосі 25 днів, здолавши шлях завдовжки 1,3 млн км до Місяця, навколо нього і назад.

Для NASA це перший за останні 50 років запуск у глибокий космос космічного човника, створеного для пілотованого польоту. Щоправда, поки місця астронавтів займають три людські манекени та іграшковий собака Снупі.

У разі успіху в 2024 році до Місяця має вирушити місія Artemis 2 з екіпажем на борту. На 2025 рік запланована висадка на Місяць місії Artemis 3.

Нагадаємо, NASA вже оголосило астронавтів, які полетять до Місяця.