Якщо в особистому кабінеті у порталі Пенсійного фонду ви виявили стару або невірну інформацію про себе, то можете швидко її оновити. По це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Для того, щоб змінити чи оновити інформацію, вам потрібно зайдіть в особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

У лівому боковому меню розділу "Комунікації з ПФУ" обрати пункт "Анкета для зміни даних в Реєстрі застрахованих осіб". Після цього вам необхідно заповнити електронну форму

У кінці необхідно поставити позначку в чек-боксі "Я даю згоду на передачу та обробку моїх персональних даних".

Крім того, не забудьте прикріпити скан-копію паспорта або інших документів, що підтверджують актуальні / правильні дані (наприклад, свідоцтво про шлюб, зміну прізвища, імені, по батькові).

Після цього підпишіть Анкету для зміни даних за допомогою КЕП: оберіть файл ключа та введіть пароль. Натисніть кнопку "Підписати та відправити до ПФУ". Після відправлення заяви на екрані з’явиться повідомлення "Запис збережено та відправлено на розгляд до ПФУ".

Результат обробки заяви можна буде переглянути в особистому кабінеті в розділі "Мої звернення". Як тільки фахівець Фонду опрацює Анкету, звернення набуде статусу "Виконано".

Раніше ми писали про те, як зберегти зв’язок та інтернет під час відключень світла.