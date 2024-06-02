В Маріуполі вночі пролунав вибух: перші деталі [ Редагувати ]
Фото: REUTERS
У ніч на неділю, 2 червня, у Маріуполі пролунав вибух.
Про це повідомляється в Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Ніч в Маріуполі та районі видалась з бавовною. Близько півночі пролунав вибух з епіцентром на захід з потужною вибуховою хвилею", - розповів він.
Як зазначив Андрющенко, по версії окупантів, нібито все збили.
Раніше ми писали про те, що окупанти ховають техніку в Маріуполі через удари ATACMS.
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