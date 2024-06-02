У ніч на неділю, 2 червня, у Маріуполі пролунав вибух.

Про це повідомляється в Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Ніч в Маріуполі та районі видалась з бавовною. Близько півночі пролунав вибух з епіцентром на захід з потужною вибуховою хвилею", - розповів він.

Як зазначив Андрющенко, по версії окупантів, нібито все збили.

Раніше ми писали про те, що окупанти ховають техніку в Маріуполі через удари ATACMS.