Сили оборони України контролюють 70% міста Вовчанськ на Харківщині. У місті та його околицях точаться жорстокі бої. Водночас на ділянці фронту Стрілеча-Липці росіяни намагаються просуватися малими штурмовими групами. Водночас закріпитися у них не виходить.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів начальник штабу батальйону оперативного призначення 13 бригади НГУ "Хартія" Петро Левковський.

"У зоні відповідальності нашої бригади "Хартія" ситуація залишається напружною. Ворог намагається просуватися на схід від населеного пункту Липці. Але безуспішно - всі штурмові дії відбиті нашими підрозділами. Бійці бригади "Хартія" разом з приданими підрозділами тримають зайняті рубежі. Ворог несе значні втрати. У цілому все тяжко, але контрольовано.

Загалом збільшення сил і засобів противника ми на даний час не спостерігаємо, але розуміємо, що він накопичує сили. Розуміємо, він намагатиметься просунутись і поліпшити своє положення відповідно до нашої ділянки. В цілому ми до цього готові - готові зустрічати та давати відсіч.

КАБи (керовані авіаційні бомби - ред.) - одна з найгарячіших для нас проблем. Тому що завдає нищівного ураження, дуже страждає піхота, тому що точна й потужна зброя. Протидія цьому - як можна більше закопуватись, як можна більше і ретельніше готувати фортифікаційні споруди", - розповів Петро Левковський.