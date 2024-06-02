Китай став інструментом у руках володимира путіна, і з його допомогою росія намагається зірвати Саміт миру в Швейцарії. Про це на безпековій конференції у Сінгапурі "Діалог Шангрі-Ла" заявив президент Володимир Зеленський.

Участь у цьому безпековому саміті є надзвичайно важливою, оскільки він є головним майданчиком в Азійсько-Тихоокеанському регіоні для обговорення актуальних політичних і безпекових питань.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив кандидат політичних наук, керівник "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко.

"Ми зараз намагаємося консолідувати якомога більше країн і закликати їх прийняти участь у Саміті миру, який буквально через два тижні відбудеться у Швейцарії - з 15 червня.

Ми маємо не просто закликати країни, тому що суто формально вони вже запрошення отримали як від української сторони, так і швейцарської, на полях якої буде відбуватись цей саміт миру. Але дуже важливо правдиво розказати цим країнам, що насправді відбувається в російсько-українській війні, хто держава агресор, озвучити ті злочини ,які вчинили російські війська...

Вони (держави Азії - ред.) не мають дослухатися до тієї неправдивої інформації, яку російська сторона, витрачаючи мільярди коштів, у вигляді дезінформації, у вигляді ІПСО, розповсюджує по всьому світі, у тому числі в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Вони зчитують багато викривленої інформації.

Тому важливо, щоб наш президент і військово-політичне керівництво донесли правдиву інформацію. Це автоматично збільшить рівень представництва на саміті миру", - розповів Олексій Буряченко.