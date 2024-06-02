Провести час на пляжі з користю для ЗСУ. У Черкасах місцева сап-станція віддає частку прибутку від прокату надувних бордів на потреби Збройних Сил. Цього сезону прокат відкрили й виручені гроші спрямують на позашляховики для третього батальйону 79 Таврійської десантно-штурмової бригади, яка тримає оборону на Мар'їнському відтинку фронту. Долучитися можете і ви. Реквізити - в наступному матеріалі.

Прозора вода, сонце і чистенький пісок. Мальовничі пляжі - одна з родзинок Черкас, яка приваблює на узбережжя тисячі людей. Тут безліч зон відпочинку й активностей. Серед них - станція з прокату сап-бордів.

Пані Ірина перед виходом на воду проходить інструктаж з правил безпеки та поводження з надувною дошкою. Для плавання на ній треба мати спритність і вміння тримати баланс. Та жінку це аж ніяк не лякає.

Ірина - жителька Черкас:

А чому б ні… Я ще й на байдарці хочу спробувати...

Ця сап-станція працює на пляжі вже понад 5 років. Єдиний сезон, коли її двері були зачинені - це літо 22-го. Сап - це не просто відпочинок, а справжня філософія, каже інструктор Максим. Людина, яка хоча б раз спробувала покататись на борді, закохається в нього назавжди. Тож відвідувачів на станції багато…

Максим - інструктор сап-станції:

Багато людей писали, сумували за нами…. Вже як сім'я… Сьогодні вже десяток людей були на воді… Люди є.

Волонтерка Оксана Савченко хоч і зрідка, але така бажана відвідувачка сап-станції. Ось вже другий рік поспіль співзасновники станції передають левову частку свого прибутку на потреби Збройних сил.

Оксана Савченко - волонтерка:

Мені здається, що це зараз має бути в кожного бізнесу. Для мене - це круто, і ще це нормально. Я їм безмежно вдячна тому, що вони закривали прям такі критичні ситуації.

Співзасновник станції Олександр Заруба каже: її створювали абсолютно не для бізнесу, а радше, як майданчик для однодумців. Коли ж в країну прийшла велика війна - стали волонтерами - інакше вчинити не могли.

Олександр Заруба - співзасновник сап-станції:

У нас із самого початку це все діло не про бізнес… Тут цікавий проєкт з сап-станцією вийшов… Але останні два роки ми працюємо на те, щоб збирати кошти й передавати їх військовим … Минулого року вдалось зібрати й передати більш ніж пів мільйона гривень. У цьому році будемо робити все максимально так само.

І важливо, що кожен відвідувач може долучитись до цієї допомоги, просто катаючись на САП-Борді. Перші виручені гроші співзасновники сап-станції планують передати волонтерці Оксані Савченко, яка збирає гроші на два позашляховики для 79-ї Таврійської бригади ДШВ. До збору долучається і команда "Подробиць".