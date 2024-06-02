У Києві відбулося жеребкування першого всеукраїнського етапу наймасштабніших шкільних змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги". Учні з 20 областей України з вересня по червень виборювали першість у змаганнях з баскетболу, волейболу, футболу, чирлідингу та спортивного орієнтування.

І сьогодні команди-переможниці дізналися суперників на фінал, який відбудеться в столиці. Більше про проєкт розкаже Ярина Марків.

Наймасштабніші змагання країни серед учнів "Пліч-о-пліч. Всеукраїнські шкільні ліги" на фінішній прямій. У Києві відбулося жеребкування на фінальний етап сезону 2023/2024.

Цю програму Президента України реалізовують уперше - і вона вже наймасштабніша в історії. Понад 29 тисяч команд. 300 тисяч учасників. 20 областей та місто Київ. Більш як 5 тисяч закладів середньої освіти та 5 ліг з видів спорту: футзал, волейбол. баскетбол, чирлідинг, спортивне орієнтування.

Олексій Кулеба - заступник керівника Офісу Президента України:

Це проєкт про єднання наших школярів про єднання наших дітей. Тому що все що відбувається зараз, відбувається саме заради них, заради того, щоб вони жили в іншій країні, в країні переможців. В країні лідерів. Тому було вибрано ідеологічно невипадково, що в 1-шу чергу ми беремо види спорту командні, ми хочемо, щоб наші діти, наші школярі вміли й хотіли перемагати в команді.

Змагання відбуваються у 5 етапів: шкільний, територіальний, районний, обласний та всеукраїнський. У фіналі з кожного регіону може брати участь до семи команд.

Матвій Бідний, т.в.о. міністра молоді та спорту України:

Це залучення дітей. Це не сконцентрувати увагу на кращих на сильніших Власне, щоб кожна дитина, щоб кожен учень відчули, що таке командний дух. Відчули, що таке смак перемоги. Відчули, що таке спортивне ком'юніті й зрозуміли, як це ставити собі якихось цілі і як їх досягати.

Серед амбасадорів проєкту - відомі українські спортсмени, лідери думок, співаки. Український тенісист і спецпризначенець Центру Спеціальних операцій СБУ каже: такі змагання надважливі для формування національно свідомого покоління. Сильних, витривалих, загартованих українців.

Сергій Стаховський - спецпризначенець Центру Спеціальних операцій "А" СБУ:

По-перше, це формування національної ідеї, по-друге, це дати нашим дітям можливість відволіктись від того, в який час ми всі живемо. Відчути командний дух, відчути шкільний командний дух. Тому що тут не важливо, чи змагаєшся ти, чи хтось з твого класу, ти йдеш за нього вболівати. Це дуже крута історія.

На питання, які навички потрібно прокачати, щоби стати успішним гравцем - олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв відповідає...

Олег Верняєв, олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики:

Раджу починати з гімнастики усім. Якщо приходити на гімнастику і декілька років займатися - це і фізика, і координація. І гнучкість - це все. Наш вид спорту розвиває все. А потім якщо тобі подобається, ти залишаєшся, якщо не подобається, ти можеш піти в будь-який інший вид спорту.

Сьогодні команди-переможниці обласних змагань дізналися суперників на фінал, який відбудеться у столиці 12-17 червня. Тоді буде визначено найсильніші шкільні команди України сезону 2023-2024. Змагання проводитимуть почергово на різних столичних спортмайданчиках. Все з міркувань безпеки. Наймолодший амбасадор проєкту - тіктокер Андрій - бажає учасникам успіху й не засмучуватися в разі поразки...

Андрій Воронович - журналіст "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги":