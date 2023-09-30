У Запоріжжі пролунали вибухи [ Редагувати ]
Вибухи пролунали у Запоріжжі у суботу, 30 вересня. В області була оголошена повітряна тривога.
Місцеві жителі повідомили про вибухи у Запоріжжі після 10:10. Пізніше було чути повторні вибухи. Поки причини та наслідки невідомі.
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