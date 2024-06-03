В Одесі шукають лейтенанта поліції, яку знесло у море під час шторму, - ЗМІ [ Редагувати ]
В одеській Аркадії лейтенанта поліції з Рівненської області змило хвилею в море під час шторму, і її досі не можуть знайти.
Про це повідомляють "Думська" та пресслужба ДСНС.
Згідно з інформацією, наданою джерелами видання в правоохоронних органах, 20-річна дівчина приїхала в Одесу на відпочинок з колегами 1 червня.
Вчора ввечері, під час прогулянки на узбережжі в Аркадії, її збило хвилею з ніг, вона впала, вдарилася головою, і наступна хвиля змила її в море.
На місце прибули рятувальники, але дівчину досі не можуть знайти. Водолази ДСНС шукають її в акваторії Чорного моря.
Вчора ввечері, за повідомленням "102", під час відпочинку біля моря, молоду дівчину змило хвилею з пірса, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до пошуків зниклої залучені водолази ДСНС.
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