В одеській Аркадії лейтенанта поліції з Рівненської області змило хвилею в море під час шторму, і її досі не можуть знайти.

Про це повідомляють "Думська" та пресслужба ДСНС.

Згідно з інформацією, наданою джерелами видання в правоохоронних органах, 20-річна дівчина приїхала в Одесу на відпочинок з колегами 1 червня.

Вчора ввечері, під час прогулянки на узбережжі в Аркадії, її збило хвилею з ніг, вона впала, вдарилася головою, і наступна хвиля змила її в море.

На місце прибули рятувальники, але дівчину досі не можуть знайти. Водолази ДСНС шукають її в акваторії Чорного моря.

Вчора ввечері, за повідомленням "102", під час відпочинку біля моря, молоду дівчину змило хвилею з пірса, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до пошуків зниклої залучені водолази ДСНС.