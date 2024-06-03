На фронті в Україні загинув ще один доброволець з Грузії [ Редагувати ]
На війні в Україні загинув боєць із Грузії Хвіча Гвінджішвілі. Він воював проти російських окупантів у Харківській області.
Про це повідомив грузинський активіст Гігу Макарашвілі.
За словами активіста, Гвінджішвілі загинув сьогодні, 3 червня. Він воював на Харківському напрямку.
Він зателефонував мені 2 дні тому, сказав: "Я не помру, поки ти не приїдеш, ти повинен влаштувати мені гарну відпустку.
Варто зауважити, що за попередніми даними, з 24 лютого 2022 року у боях за Україну загинули близько 70 громадян Грузії та громадян України грузинського походження.
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