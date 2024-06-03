На війні в Україні загинув боєць із Грузії Хвіча Гвінджішвілі. Він воював проти російських окупантів у Харківській області.

Про це повідомив грузинський активіст Гігу Макарашвілі.

За словами активіста, Гвінджішвілі загинув сьогодні, 3 червня. Він воював на Харківському напрямку.

Він зателефонував мені 2 дні тому, сказав: "Я не помру, поки ти не приїдеш, ти повинен влаштувати мені гарну відпустку.

Варто зауважити, що за попередніми даними, з 24 лютого 2022 року у боях за Україну загинули близько 70 громадян Грузії та громадян України грузинського походження.