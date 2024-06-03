Італієць Енцо Мареска призначений новим головним тренером англійського футбольного клубу "Челсі". Контракт із ним розрахований на п'ять років. Директор "Челсі" Пол Вінстенлі заявив:

Енцо справив на нас сильне враження під час обговорень, що передували його призначенню. Його амбіції та трудова етика збігаються з амбіціями клубу. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість попрацювати з ним.

Сам тренер повідомив, що з нетерпінням чекає на можливість попрацювати з футболістами клубу. Він зазначив, що робота у "Челсі" - мрія будь-якого тренера.

Енцо Мареске 44 роки. З 1995 до 2005 року він входив до національної збірної Італії. Двічі футболіст ставав володарем Кубка UEFA.

Тренерську кар'єру розпочав у 2017 році. Енцо Мареска співпрацював з італійськими клубами "Асколі" та "Парма", іспанською "Севільєю", а також англійськими "Вест Хем Юнайтед", "Манчестер Сіті" та "Ластер Сіті".

Нагадаємо, британська влада заборонила витрачати гроші від продажу "Челсі" за межами України.