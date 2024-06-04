В Ужгороді волонтери започаткували акцію "Прапор перемоги". Синьо-жовті стяги, підписані різними цивільними людьми, від школярів до бізнесменів, передають військовим на фронт. Так тримають зв'язок та підбадьорюють армійців. Наш репортаж.

Цей синьо-жовтий стяг майже 2 тижні прикрашав стіну одної із бібліотек Ужгорода. Всі охочі відвідувачі могли підписати його для військових. Нині бібліотекарі самі продовжили цю місію.

Ольга Величканич - жителька Ужгорода:

Вам, захисники Вітчизни, наша шана і любов. За вашу мужність і відвагу ми дякуємо знов і знов.

Колектив бібліотеки - усього 6 працівників. Від початку великої війни вони щомісяця зі своєї зарплати донатять військовим. Вирішили доєднатися і до акції, яку започаткували волонтери Руху підтримки Закарпатських військових "Мій прапор перемоги".

Марія Форкуца, завідувачка філії №2 "Ужгородської публічної бібліотеки":

Цей прапор, який ми сьогодні презентуємо, він був створений саме нашими відвідувачами. Як самими маленькими, так і дорослими. І він має стати прапором перемоги. І цей прапор ми будемо згадувати, що наш переможний прапор там десь, є частинка нашої участі у перемозі.

Стяг із побажаннями армійцям готовий.

Хай цей прапор буде оберегом для наших військових.

Тут майже пів сотні підписів. Залишилося тільки передати його на фронт.

- Добрий день, ми принесли прапор. - Доброго здоров'я, дякую дуже.

Як багато людей тут залишили свої добрі побажання, хлопцям буде дуже приємно, я впевнений.

Акцію "Мій прапор перемоги" волонтери започаткували майже місяць тому. Відтоді стягів назбирали чимало. Багато з них уже й відправили на фронт.

Володимир Суран, координатор громадської організації:

Зв'язок із великою землею, із тилом, з тими, заради кого вони там перебувають, воюють, проливають кров, втрачають життя, дуже важливий цей зв'язок, він не може бути перерваний. І ми знайшли цю форму, це не перший раз ми використовуємо такий спосіб взаємозв'язку.

Чи не щодня волонтери пакують посилки на фронт: дрони, їжу, медикаменти. І в кожній із них військові обов'язково знаходять і синьо-жовтий оберіг.

Хлопці, хай вас Бог береже, дай вам сили, терпіння і наснаги! Перемагайте!

Денис Ман, на фронті добровольцем з перших днів великої війни. Підтримка з тилу, каже, завжди мотивує. Свій прапор він уже отримав. Каже, для кожного бійця такі подарунки в посилках є особливими.

Денис Ман - військовослужбовець:

Акція з державним прапором є своєрідним місточком між нами та тими, хто чекає на нас вдома. Це підвищує нашу мотивацію, це переконує нас про те, що люди не забули про те, що йде війна.

Водночас військові теж передають підписані прапори додому. Вони переконані: український стяг стане стягом великої перемоги.

Денис Ман - військовослужбовець: