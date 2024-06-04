Андрій Ковальов доповів про оперативну ситуацію на фронті [ Редагувати ]
У вівторок, 4 червня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов розповів про актуальну ситуацію на фронті.
"На Харківському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших оборонців в районах Липців та Вовчанську", - сказав речник.
На Куп’янському напрямку відбулось 16 бойових зіткнень. Сили оборони України відбили атаки ворога в районі Синьківки, Берестового Харківської області та Стельмахівки Луганської області.
"На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 27 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Івано-Дар’ївка, Верхньокам’янське, Виїмка та Роздоївка", - додав він.
На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 7 спроб ворога прорвати оборону українських військ в районах Калинівки, Іванівського та Кліщіївки.
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