Поляки заблокували рух вантажівок на одному з пунктів пропуску на кордоні з Україною [ Редагувати ]
Польські протестувальники в черговий раз заблокували рух вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" на кордоні з Україною.
За даними прикордонників, польські протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України. На вʼїзд в Україну пропускають вантажівки за раніше оголошеним графіком: 12 транспортних засобів протягом 12 годин, а також по 4 вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, на годину.
Пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.
Прикордонники зазначили, що представники польських фермерських господарств виступають з вимогою щодо зменшення ввезення зернових культур на територію Польщі з України.
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