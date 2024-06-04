У Києві та області з 5 і до 13 червня будуть проводити командно-штабні навчання. У зв'язку з цим відбуватимуться переміщення особового складу та рух важкої техніки.

Про це повідомив Командувач Сухопутних військ ЗС України Олександр Павлюк.

У період з 05 по 13 червня в межах міста Києва та області будуть проведені командно-штабні навчання з військовими частинами (підрозділами) угруповання сил і засобів оборони міста Київ, - повідомив Павлюк.

За його словами, під час навчань проводитимуться практичні дії із залученням особового складу, військової техніки та озброєння всіх наземних, річкових, протиповітряних та протидиверсійних підрозділів.

Метою навчань, за даними Командувача Сухопутних військ ЗСУ, є відпрацювання бойових та спеціальних завдань оборонної операції в умовах активного застосування противником усього спектру наступального озброєння та дій ворожих диверсійно-розвідувальних груп.