Під Одесою масово отруїлись люди [ Редагувати ]
В Рені Одеської області трапилось масове отруєння відвідувачів кафе. Більшість з них - діти.
Про це повідомляє поліція Одеської області.
Так, про подію правоохоронцям повідомили медики.
До них протягом дня з ознаками харчового отруєння поступили шестеро дітей віком від 7 до 13 років та 38-річна мати з двома дітьми 10 та 12 років.
Лікарі надали їм допомогу та відпустили додому на амбулаторне лікування. Під час перевірки правоохоронці встановили, що усі пацієнти вживали їжу в одному і тому ж кафе міста, після чого їм стало зле і вони звернулися до медичного закладу.
Відомості про подію ми внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.
В рамках розпочатого провадження призначено низку експертиз. Встановлюються всі обставини події, - розповів начальник відділення поліції № 2 Ізмаїльського районного відділу поліції Микола Піщанський.
Раніше ми писали про те, що у Маріуполі зафіксовано новий випадок отруєння окупантів.
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