У Маріуполі зафіксовано новий випадок отруєння окупантів [ Редагувати ]
У Маріуполі зафіксовано новий випадок отруєння окупантів. Серед ліквідованих – офіцери. Про це повідомляється в Telegram-канал партизанського руху "Атеш".
Агентам у Маріуполі стало відомо, що у так званому "Приморському районному відділенні Маріупольського ГУ МВС ДНР" смертельно отруїлися окупанти. Рашисти намагаються приховати інформацію про це.
Як пояснюють партизани, через депресію на тлі великих втрат і постійного страху "прильотів", окупанти почали ще більш старанно вживати алкогольні напої, переважно місцевого виробництва, які їм передають як "гуманітарну допомогу".
Завдяки їхній любові до горілки, нам вдалося скоротити чисельність рашистів у місті на 4 особи, включаючи кількох офіцерів.
Раніше окупанти ховають техніку в Маріуполі через удари ATACMS.
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