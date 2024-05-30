У Маріуполі зафіксовано новий випадок отруєння окупантів. Серед ліквідованих – офіцери. Про це повідомляється в Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

Агентам у Маріуполі стало відомо, що у так званому "Приморському районному відділенні Маріупольського ГУ МВС ДНР" смертельно отруїлися окупанти. Рашисти намагаються приховати інформацію про це.

Як пояснюють партизани, через депресію на тлі великих втрат і постійного страху "прильотів", окупанти почали ще більш старанно вживати алкогольні напої, переважно місцевого виробництва, які їм передають як "гуманітарну допомогу".

Завдяки їхній любові до горілки, нам вдалося скоротити чисельність рашистів у місті на 4 особи, включаючи кількох офіцерів.

Раніше окупанти ховають техніку в Маріуполі через удари ATACMS.