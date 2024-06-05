В Одесі знайшли тіло поліцейської, яку збило хвилею у море [ Редагувати ]
Водолази знайшли тіло 20-річної поліцейської з Рівненської області, яку під час шторму змило хвилею у море. Пошуки потопельниці тривали з 3 червня.
Про це повідомляє ДСНС Одеської області у Facebook.
Сьогодні вдень, неподалік від місця, де трапилась трагедія, водолази виявили тіло потопельниці.
Водночас рятувальники закликали людей бути обережними під час прогулянки біля водойм.
Нагадаємо, що момент трагедії потрапив на відео.
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