В одеській Аркадії лейтенанта поліції з Рівненської області змило хвилею в море під час шторму. В мережі зʼявилось відео, на якому видно момент, як дівчину уносить в море.

Так, 20-річна дівчина приїхала в Одесу на відпочинок з колегами 1 червня.

Ввечері, під час прогулянки на узбережжі в Аркадії, її збило хвилею з ніг, вона впала, вдарилася головою, і наступна хвиля змила її в море.

На місце прибули рятувальники, але дівчину досі не можуть знайти. Водолази ДСНС шукають її в акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, що нещасний випадок відбувся 2 травня.