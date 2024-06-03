В Одесі дівчину знесло в море під час шторму: зʼявилось відео [ Редагувати ]
В одеській Аркадії лейтенанта поліції з Рівненської області змило хвилею в море під час шторму. В мережі зʼявилось відео, на якому видно момент, як дівчину уносить в море.
Так, 20-річна дівчина приїхала в Одесу на відпочинок з колегами 1 червня.
Ввечері, під час прогулянки на узбережжі в Аркадії, її збило хвилею з ніг, вона впала, вдарилася головою, і наступна хвиля змила її в море.
На місце прибули рятувальники, але дівчину досі не можуть знайти. Водолази ДСНС шукають її в акваторії Чорного моря.
Нагадаємо, що нещасний випадок відбувся 2 травня.
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