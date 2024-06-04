Чергове знущання з українських військовополонених. У мережі поширили відео на якому російські солдати знущаються з українських військовополонених. За попередню інформацію, це відбулося на Харківському напрямку, де нині росіяни намагаються вести наступальні дії. На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу.

На це вже відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубенець він звернувся з офіційними листами до міжнародного Комітету червоного Христа та ООН, аби вони задокументували факт знущання. Це стане черговим доповненням до доказової бази для майбутнього трибуналу над злочинцями.

4 червня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" омбудсмен розповів, чи можливо взагалі дати такі матеріали до доказової бази, і що відомо про хід розслідування.

Це не тільки можливо, це вже додано до доказової бази. Я дякую, що українські правоохоронці, Офіс генерального прокурора миттєво відкрили кримінальне провадження.

"Щодо нашої роботи, так, я проінформував офіційно міжнародні організації. В першу чергу це організація Об’єднаних націй та Міжнародний комітет червоного Христа, щоб вони зафіксували офіційно факти жорсткого поводження з українськими військовополоненими", - сказав він.