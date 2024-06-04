Знущання над українськими полоненими: Лубінець розповів про хід розслідування [ Редагувати ]
Чергове знущання з українських військовополонених. У мережі поширили відео на якому російські солдати знущаються з українських військовополонених. За попередню інформацію, це відбулося на Харківському напрямку, де нині росіяни намагаються вести наступальні дії. На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу.
На це вже відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубенець він звернувся з офіційними листами до міжнародного Комітету червоного Христа та ООН, аби вони задокументували факт знущання. Це стане черговим доповненням до доказової бази для майбутнього трибуналу над злочинцями.
4 червня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" омбудсмен розповів, чи можливо взагалі дати такі матеріали до доказової бази, і що відомо про хід розслідування.
Це не тільки можливо, це вже додано до доказової бази. Я дякую, що українські правоохоронці, Офіс генерального прокурора миттєво відкрили кримінальне провадження.
"Щодо нашої роботи, так, я проінформував офіційно міжнародні організації. В першу чергу це організація Об’єднаних націй та Міжнародний комітет червоного Христа, щоб вони зафіксували офіційно факти жорсткого поводження з українськими військовополоненими", - сказав він.
Це є порушенням Женевської конвенції, це є скоєнням воєнного злочину. Це не просто повинні бути зафіксовані факти. Це, так само, повинні бути відкриті кримінальні провадження. Ми сподіваємося що колись міжнародний кримінальний суд, в тому числі на підставі неналежного поводження з українськими військовополоненими, не просто відкриє провадження, а й видасть ордери на арешт на вище військово-політичне керівництво рф.
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