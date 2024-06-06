У четвер, 6 червня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков розповів про ситуацію на Херсонщині.

Щодо обстрілів чутно було вибухи й в самому Херсоні, і в прибережних населених пунктах, обстрілюють постійно "Епіцентр", який знову обстріляли, вони його повністю знищують, поряд страждають люди, автівки.

"Це був обстріл, скоріш за все, градами. Вибухи лунали один за одним. За вчорашню добу 20 населених пунктів були під обстрілом. Троє людей постраждали", - сказав він.

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