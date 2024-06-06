Рідкісний випадок: у море вийшла більша ніж зазвичай кількість кораблів [ Редагувати ]
У четвер, 6 червня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, про яку кількість суден Чорноморського флоту рф, які потенційно зараз небезпечні для України, ми можемо говорити.
Склад Чорноморського флоту досі має як підводні човни, так грузові кораблі, і носії крилатих ракет тощо. В принципі, угрупування залишається досить великим. Але, фактично, зараз вони звели застосування корабельно-катерного складу лише до застосування підводних човнів. Це або носії крилатих ракет, яких в них залишається три. Або підводний човен електричний, проєкту "Палтус".
"Ми бачимо, в принципі, виходи в море лише цих одиниць. Сьогодні рідкісний випадок. Вийшла кількість кораблів більша, ніж зазвичай. Але віримо, що це міжбазовий перехід, повʼязаний з мірами безпеки, які вони втілюють, щоб зберегти свій корабельно-катерний склад", - додав він.
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