Рекрутингові центру ЗСУ пропонують нову програму. Кожен охочий зможе, ще до мобілізації, пройти навчання на пілота бойового дрона, і йти на вибрану посаду, та саме в той підрозділ, куди захоче. Більше про проєкт і чи багато охочих - розкаже Руслан Смєщук.

Один зі столичних рекрутингових центрів армії. Сьогодні тут презентація, відтепер усі рекрутингові центри країни, а зараз їх понад два десятки, дозволять громадянам ще до мобілізації, або перед нею, пройти курси пілота дрона.

Олексій Бежевець, представник Міноборони з питань рекрутингу:

Пропонувати людям, які ще не стали військовослужбовцями, але бажають стати операторами БПЛА. Пройти навчання до того, як вони вдягнуть форму. Пройти навчання, зрозуміти, так, дійсно я можу. При цьому, оскільки в людину вкладаються ресурси, так після закінчення я піду на контракт, в певну частину, людині дають обрати - на посаді пов'язаній з БПЛА.

Вчити будуть інструктори та експерти українського фонду "Victory Drones", ціль якого - підвищення боєздатності ЗСУ за допомогою дронів. Умовно масове, але якісне навчання пілотів зброї, яка щоденно нищить ворога.

Ігор Брахулич, представник проєкту "Victory Drones":

На сьогодні це кілька напрямків: мультиротори - це базове, будуть FPV-напрями, будуть дрони літакового типу - це бомбери великі, які вміють трохи бомбить. І далі людина вибирає, що їй потрібно, підрозділ, каже, хто йому потрібен. Багато випадків, коли людина йде на одну посаду, а потрапляє на іншу. Десь в піхоті в штурмовиках, а він гарний інженер і вміє паяти, ремонтувати, літати. Або геймер - тобто таким чином ми обираємо тих, хто здібний.

Одним із донорів грошей на проєкт став американській благодійний фонд "United Help Ukraine". Нещодавно в Україні відкрили українське представництво. Фонд займається освітніми та навчальними проєктами. Проаналізувавши курс навчання - організація долучилася до фінансування.

Ірина Турчак, директорка "United Help Ukraine":

Ми з Victory Drones знаємо з 2014 року один одного. Ми зрозуміли, що це ефективне використання грошей донорів, для навчання. Щоб майбутні військовослужбовці були підготовлені. Адже війна 2014 року і війна 2024 це різні технології. І треба розвиватися, і тому ми прийняли рішення про фінансування цього проєкту.

ЗСУ в інтересах, в яких і запускали цей проєкт, вже отримали перших кандидатів у пілоти БПЛА. Військові кажуть, в такому підході зацікавлені, адже люди, які приходять свідомо воювати на попередньо обрану посаду, більш мотивовані та ефективні.

Віктор Самохін, начальник центру комплектування Морської Піхоти:

У цьому проєкті ми, якщо казати економічними термінами, кінцевий споживач. Ми зацікавлені у якісній підготовці, у реалізації цього проєкту. В кожній бригаді МП є підрозділи БПЛА, у нас є окремий бат БПЛА, і наші рекрутери працюють з керівниками цих підрозділів, виїжджають на заняття до локації Victory Drones, і вже надані письмові згоди для бригад морської піхоти. Цей проєкт дозволяє нам зекономити час.

Наразі також готуються схожі проєкти по інженерному забезпеченню безпілотників. Всю необхідну інформацію про курс можна отримати в рекрутинговому центрі ЗСУ у вашому регіоні.