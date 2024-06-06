Росія вивела у Черне море три ракетоносії

Російська федерація вивела у Чорне море три надводних ракетоносії. Рівень небезпеки наразі дуже високий.

Про це повідомляють Сили оборони півдня у Telegram.

"Ворог вивів в Чорне море 3 надводних ракетоносії, які спорядженні до 24 ракет типу "Калібр". Рівень небезпеки дуже високий!" - сказано у повідомленні.

Українців просять бути уважними до сигналів повітряних тривог. У випадку оголошення про небезпеку варто оперативно переходити в укриття.