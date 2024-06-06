Рівень небезпеки дуже високий: рф вивела у Чорне море надводні ракетоносії [ Редагувати ]
Російська федерація вивела у Чорне море три надводних ракетоносії. Рівень небезпеки наразі дуже високий.
Про це повідомляють Сили оборони півдня у Telegram.
"Ворог вивів в Чорне море 3 надводних ракетоносії, які спорядженні до 24 ракет типу "Калібр". Рівень небезпеки дуже високий!" - сказано у повідомленні.
Українців просять бути уважними до сигналів повітряних тривог. У випадку оголошення про небезпеку варто оперативно переходити в укриття.
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