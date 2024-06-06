Дозволи партнерів бити по росії їхньою зброєю викликало на болотах нову істерику і "ядерний рефлекс". російська пропаганда вчергове взялася лякати світ боєголовками. І погрожує тепер не лише Україні. На ефірах росЗМІ фантазують про знищення європейських держав і вже рахують, скільки зарядів для цього знадобиться. Чи спрацює ця інформкампанія на користь диктатора путіна? Розкаже Даніїл Снісар.

Вони знову лякають світ боєголовками.

Ядерные ракеты россии - разобрали со складов, отвезли на позиции. Установили и подвесили. Что происходит?

І знову погрожують ядеркою, щоби застрашити.

От вас, с вашей плотностью населения и вот такими странами, останется мокрое место.

росія не може повноцінно якось протидіяти Україні і не може протидіяти заходу, окрім як тільки погрозами.

Чому пропагандисти взялися за задавнену ядерну консерву? З'ясуємо далі.

Час плине, а методички - не змінюються. Уже тиждень на майданчиках росЗМІ фантазують, як вєлікая і магучая завдасть удару ядерною зброєю. А почалося все із заяв диктатора путіна, з недвозначними натяками про застосування тактичної ядерної зброї. Їх одразу підхопив медведєв. Ну, а далі - й усі, так звані, засоби масової інформації.

Для тих ворожих країн, чиї землі віддалені від покриття ядерної зброї, є насамкінець стратегічний потенціал. І це не ядерний блеф.

Максим Несвійтайлов, політолог, експерт-міжнародник:

Насправді у них це як останній аргумент - ядерна зброя. Вони розуміють, що це єдине, завдяки чому росія ще в принципі як держава існує, вони розуміють, що ядерна зброя - це фактично єдиний також інструмент легітимізації владимира путіна як президента російської федерації. І от вони розігрують цю карту до останнього.

Одним з інфоприводів, який окупанти використали для активізації ядерної теми, стали російсько-білоруські навчання за нашими північними кордонами, із застосуванням нестратегічної ядерної зброї. Подробиці "вишколу" - ворожа пропаганда не розповідає. А ось телевізійну картинку показує залюбки. Дмитро Кисєльов, наприклад, поділився з російським глядачем своєю секс-фантазією, порівнявши розгортання "Іскандерів" з ерекцією.

Вот его заряжают ядерной ракетой - не спеша, без суеты и лишних движений. А здесь уже подготовка к пуску - еще мгновение и начнется подьем. Вам это ничего не напоминает? В любом случае, ассоциация с чем-то очень мужским.

Максим Несвійтайлов, політолог, експерт-міжнародник:

Спільні білоруські ядерні навчання покликані показати, що путін таки не блефує, що це не просто якісь порожні погрози. Та вони завжди залишають цей флер загадковості, саме цією таємністю залякати. Зараз вже так це не працює.

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив:

Це такі собі червоні лінії, які можна порівняти з китайським останнім попередженням. Всередині минулого сторіччя з'явився такий собі дипломатичний мем останніх китайських попереджень, коли Китай постійно погрожував останнім попередженням Тайбею, тобто Тайвані, під час тайванської кризи. І таких останніх попереджень було більш ніж 900. Так само і з російської федерацією.

Але на болотах погрожувати не втомлюються. Кількагодинні ефіри присвячують саме цій темі. І "лякалки" спрямовані не лише на Україну, а й територію європейської спільноти.

В Европе очень плотная рассадка населения. Очень. А территория маааленькая-маленькая. Им бы подумать перед тем, как глупость творить.

Cергій Жуков, експерт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки:

Залякування саме наших західних партнерів, наших сусідів зокрема, воно спрямоване на те, щоб залякати тих людей, які не переживають зараз той масштаб загроз і той масштаб війни, який переживає Україна. Відповідно росіяни можуть вважати, що їх легше буде налякати, тому що війни на своїй території наразі не мають.

Тему ядерної зброї, як елемент залякування, на росТБ порушують за будь-якої нагоди. Хтось дозволив збиття російських ракет над територією рф своїми системами? - Запустимо ядерну зброю! Країни-члени НАТО хочуть направити свій військовий контингент в Україну? - Ударимо ядеркою!

Любые военные контингенты НАТО, в случае появления на территории Украины, будут рассматриваться в качестве наших законных целей.

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив":

Але всі дуже добре розуміють, що усі ці погрози, особливо на Заході це дуже добре вже розуміють на третій рік війни в Україні, що ці всі погрози від безсилля.

Цього тижня особливо активно пропагандисти фантазували щодо ядерних атак по наших сусідах, зокрема, Польщі. У Соловйова навіть встигли підрахувати, скільки боєголовок потрібно, аби знищити поляків.

Это вполне законный театр военных действий. Берем, например, Польшу. 10-15 минут и Польша, как государство, исчезают с лица земли, вместе со своим языком.

Cергій Жуков, експерт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки:

Вони будуть залякувати Польщу, вони будуть залякувати країни Балтії, просуваючи той наратив, що НАТО за вас не вступиться. І ядерний удар не призведе, на думку росіян, до ядерного удару по території росії.

Та схоже, що ця інформкампанія кремля малоефективна. Кількість країн, які дозволили бити своєю зброєю по росі, збільшується. Тож незабаром чекаємо ще більшої бавовни на території окупантів.