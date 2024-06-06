Російська федерація відправить групу військових кораблів на Кубу. Вони прибудуть до Гавани вже наступного тижня.

Про це заявило МЗС Куби.

"Цей візит відповідає історичним дружнім відносинам між Кубою і Російською Федерацією і строго відповідає міжнародним правилам", - заявило відомство.

При цьому на Кубі повідомили, що жоден із кораблів нібито не несе ядерної зброї, тому їхня стоянка в їхній країні не становить загрози для регіону.