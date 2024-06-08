В Одесі відкрили перший пляж (фото) [ Редагувати ]
У суботу, 8 червня, Одесі відкрили перший пляж. Ним став "Калетон" - одна з 20 локацій, які планується відкрити у регіоні. Про це повідомляє Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
Підписали спільний з командувачем ОСУВ "Одеса" наказ про доступ людей до моря. Від сьогодні перша відкрита зона - пляж "Калетон" в Одесі.
За словами голови ОВА, список пляжів буде доповнюватися у міру проходження перевірок.
Розраховуємо відкрити близько 20 пляжів в Одесі та районі, а також однієї лагуни в Ізмаїльському районі.
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