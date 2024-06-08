У суботу, 8 червня, Одесі відкрили перший пляж. Ним став "Калетон" - одна з 20 локацій, які планується відкрити у регіоні. Про це повідомляє Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Підписали спільний з командувачем ОСУВ "Одеса" наказ про доступ людей до моря. Від сьогодні перша відкрита зона - пляж "Калетон" в Одесі.

За словами голови ОВА, список пляжів буде доповнюватися у міру проходження перевірок.