Кулеба про постачання ППО для України: два рішення вже є і будуть ще [ Редагувати ]
Україна вже має два рішення від партнерів щодо постачання засобів протиповітряної оборони. Але будуть і ще рішення.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.
"Я не можу про це говорити (про постачання засобів, - ред.). Але президент працює, це вчора була теж ключова тема. Ми працюємо, військові працюють, всі працюють. Останні два місяці ми перевернули світ догори дриґом для того, щоб знайти рішення", - сказав Кулеба.
Він нагадав, що одне рішення щодо постачання систем вже є - це батарея Patriot від Німеччини.
"Також було у публічному просторі рішення щодо італійської систем Samp/T. І будуть ще рішення", - заявив глава МЗС.
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