Україна вже має два рішення від партнерів щодо постачання засобів протиповітряної оборони. Але будуть і ще рішення.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

"Я не можу про це говорити (про постачання засобів, - ред.). Але президент працює, це вчора була теж ключова тема. Ми працюємо, військові працюють, всі працюють. Останні два місяці ми перевернули світ догори дриґом для того, щоб знайти рішення", - сказав Кулеба.

Він нагадав, що одне рішення щодо постачання систем вже є - це батарея Patriot від Німеччини.

"Також було у публічному просторі рішення щодо італійської систем Samp/T. І будуть ще рішення", - заявив глава МЗС.