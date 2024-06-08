Головне управління розвідки Міноборони повідомило про замах на зрадника - купʼянського мера-колаборанта Геннадія Мацегору. Він перебуває у критичному стані.

7 червня 2024 року у місті Старий Оскол на росії здійснено замах на зрадника України Геннадія Мацегору, який обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області від партії опзж.

Мацегора добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками. Зокрема, у червні 2022 року підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації і публічно про це оголосив.



Після звільнення Купʼянська утік з росіянами до Бєлгородської області, де московські господарі приставили до Мацегори посилену охорону, яка, однак, не вберегла мера-колаборанта.



Наразі московські лікарі вже другу добу поспіль борються за життя Мацегори, його стан у ГУР називають критичним.