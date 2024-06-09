Під Броварами сталася масштабна пожежа: що відомо [ Редагувати ]
Під Броварами в ніч на 9 червня сталася пожежа на складі, охопивши площу в 4 тисячі квадратних метрів.
Про це повідомляє ДСНС Київської області.
Сьогодні вночі надійшло повідомлення про загорання складу з піддонами на території Зазимської територіальної громади. Площа загорання склала 4 000 кв.м, - йдеться у повідомленні.
Як зазначають у ДСНС, до гасіння пожежі, окрім рятувальників, були залучені сільські пожежні команди "Зазим’є", "Погреби", "Пухівка".
О 04:55 пожежа була ліквідована. На гасіння залучалось 29 рятувальників та 9 одиниць техніки, - додали вогнеборці.
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