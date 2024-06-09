В американському штаті Орегон собака пробіг понад шість кілометрів, щоб покликати на допомогу для свого власника після аварії.

Про це пише Guardian.

Брендон Гарретт 2 червня їхав зі своїми чотирма собаками неподалік від кемпінгу, де проживала його родина. Згідно з заявою офісу шерифа округу Бейкер, чоловік не впорався з поворотом і злетів з дороги.

Один із його собак подолав понад 6 кілометрів до кемпінгу. Поява тварини змусила родину Гаррета зрозуміти, що щось трапилося. Вони почали пошуки і 3 червня знайшли автомобіль. Однак через складний рельєф до нього змогли дістатися тільки рятувальники.

Гаррета знайшли приблизно за 90 метрів від місця аварії разом із трьома іншими собаками. Рятувальники дісталися до чоловіка за допомогою бензопил, розчищаючи шлях, а потім використали рятувальну ковдру та мотузку, щоб витягти його з яру.

Гарретту надали першу допомогу на місці і доставили вертольотом до лікарні. Подробиці про його травми або стан здоров'я поки що не оприлюднені.