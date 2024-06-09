Важка доба на Сході. Ворог не полишає спроб просунутися вперед. На Харківському напрямку Сили оборони відбили дві атаки російських окупантів в районах Вовчанська та Липців. На Куп'янському відтинку ситуація контрольована, зазначають у Генштабі. Активізувався противник у Серебрянському лісі. На Краматорському напрямку від початку доби відбулося чотири боєзіткнення в районах Іванівського та Кліщіївки. Та особливо активним ворог залишається на Покровському напрямку. Там окупанти вже здійснили 14 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони нині вживають заходів щодо стабілізації обстановки. Деталі зі Східного фронту далі в нашому огляді.

Харківський напрямок - один із найгарячіших на мапі бойових дій. Ворог зосередив там чималі сили. Наші воїни відбивають атаки в районах Липців, Глибокого та Вовчанська. Нищать техніку та живу силу противника. На цих кадрах з Вовчанська від бійців 9-го стрілецького батальйону - полювання на піхоту окупантів.

Оце ось хороший москаль, прям дуже хороший. Ось тимчасово живі москалі. Раз, два. Хороший москаль.

На Куп'янському напрямку теж тяжко. Там напередодні українські оборонці відбили вісім російських атак. Бої точаться і на Луганщині. Ось на відео з 8-ї окремої аеромобільної з-під Білогорівки - оператор дрона скидами ліквідовує росармійців. Ліси під Кремінною. Люті пташки роти аеророзвідки полюють на ворожі бліндажі та окопи. Також успішно знищений польовий склад боєкомплекту окупантів.

Артем Лисогор, начальник Луганської ОВА:

Невське, Стельмахівку та Куземівку окупанти обстріляли з мінометів та зі ствольної артилерії. По Невському та Куземівці вдарили з реактивних систем залпового вогню. По Новоєгорівці - некерованими авіаційними ракетами. Штурмували позиції українських військових загарбники поблизу Андріївки, Греківки, Макіївки та Невського.

Продовжують активні дії росіяни на Сіверському відтинку. Це - нещодавні кадри від бригади наступу "Помста". На них - ураження ворожих бліндажів за допомогою FPV-камікадзе. На Краматорському відтинку українські захисники зупиняють спроби противника просуватися в районах Часового Яру, Іванівського та Андріївки. На відео від ударної групи "Чорний Лебідь" - бійці відпрацьовують по евакуаційній групі противника.

Покровський напрямок залишається вкрай напруженим. ЗСУ щоденно відбивають десятки російських атак. На кадрах від вояків 47-ї окремої механізованої - бої під селом Сокіл. Bradley впритул розбирає ворожий БТР разом з десантом! Останній саме проривався в населений пункт. Тож наші оборонці зреагували миттєво.

Генштаб ЗСУ:

Ворог вже здійснив 14 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій в районах Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського та Яснобродівки. З них шість - іще триває. Ситуація напружена. Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки. Учора окупанти тут втратили понад 450 вбитими та пораненими, п'ять ББМ, сім артсистем, одну зенітну установку та шість автомобілів. Пошкоджено танк, чотири артсистеми та шість авто ворога. На Курахівському напрямку спроба окупантів просунутися в районі Парасковіївки успіху не мала. Тривають дві атаки в районі Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони.

Обстрілює ворог і тилові міста Донеччини. Минулої доби накрили вогнем одинадцять населених пунктів. Одна людина загинула, двоє поранені.

Прильоти ворожі. Люди сказали, що зранку був прильот керованих авіабомб.

Гуманітарна місія "Білих Янголів" до села Сокіл. Воно менш ніж за пів кілометра від лінії фронту.

Поїздки "Янголів" на цьому напрямку фронту вкрай ускладнені. Поліцейські використовують найменшу можливість, щоби допомогти цивільним.

- Доброго дня. Ви нас чекали? Привезли вам. Водичка, гуманітарна, тушонка. Все, бережіть себе! - І ви також!

Також у координації з військовиками правоохоронці вивезли з-під обстрілів дві родини: 61-річну жінку з сином, а також чоловіка та його літніх батьків. Задля безпеки, забирали їх уночі в обумовленому місці.

- Підвал завалило, сім дронів у підвал. - У підвал? - Да. Хата наша згоріла дотла.

Одну сім'ю евакуювали в Покровськ, іншу - у Мирноград. російські атаки на мирне населення не припиняються. Єдиний спосіб убезпечити себе, наголошують поліцейські, - евакуація.