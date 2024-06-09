З ветеранів у дипломовані психологи. І абсолютно безоплатно. Вперше відкрила двері "Ветеранська хата". Це проєкт, де захисники разом із дружинами можуть пройти підготовку до вступу у ВНЗ і стати професійними психологами. Як проходить підготовка? Та чому військовим важко відкритись для цивільного психолога? Далі у сюжеті Валерії Глущенко.

Олексій від початку повномасштабної війни обміняв телевізійну камеру на рушницю. Захищав рідні землі ціною свого життя, допоки не зазнав поранення.

Олексій Ковалевський - ветеран:

Поранило мене під Бахмутом. Є таке с. Курдюмівка. Проводили розвідку та почався мінометний обстріл. І ось один з осколків мені влетів у шию, пройшов через хребет та вийшов з іншої сторони, але там операції були. Діставали осколок.

Майже три місяці після тяжкого уламкового ушкодження Олексій був прикутий до ліжка.

Олексій Ковалевський, ветеран:

Коли паралізований лежиш, то з тобою завжди поряд дружина, сім'я, батьки. І ти розумієш, на скільки ця мотивація головна. Вони мене підтримували настільки, що я через це і захотів встати й піти.

Повернутися до телевізійної кар'єри ексбоєць не зможе. Але хоче допомагати таким самим ветеранам. Вирішив стати психологом.

Олексій Ковалевський, ветеран:

Я помітив, військові відкриваються лише військовим. Я хочу допомагати іншим, бо, щоб вони знали цю мотивацію, заради чого жити.

"Ветеранська хата" - це місце, де колишні військовики можуть об'єднатися заради спільної мети - стати психологами. Навчаються за авторською методикою Олександра Ткаченка, доктора психологічних наук та викладача університету. Щоб розробити курс, науковець їздив на фронті.

Головна ідея, щоби на вихідні дні ветерани збиралися у заміському будинку. Там психологічно розвантажуються. До них можуть приєднатися й члени родин. У програмі: арттерапія, ліпка з глини. Сауна та плавання у басейні. Усе це - на території лісу.

Олександр Ткаченко, головний психолог проєкту, доктор наук:

Вони себе тут приводять до готовності психологічної, щоб потім працювати із тими, хто буде приходити з такими проблемами. Проблема в тому, що ветерани, які повертаються з війни, психологи мирні практично працювати не можуть, тому що вони не сприймають один одного. Вони по суті в різних світах.

А у будні кожен ветеран відвідує підготовчі курси, щоби вступити на магістратуру університету імені Тараса Шевченка. Головна умова - мати диплом Бакалаврату.

Серед складових спецметодики є й особливий терапевт - Михайло. Це пес.

Він пройшов тестування на собаку-терапевта. Невдовзі отримає офіційний диплом. Господиня Ольга перевірила на собі, як тварина рятує від депресії. Розповідає, її чоловік - військовий, загинув на фронті. Зі стану суцільного знесилення та розпачу витяг саме чотирилапий терапевт. У "ветеранській хаті" у собаки свої методи допомоги.

Ольга Євманенко, власниця пса-терапевта Михайла:

Він просто приходить до групи. Ми всі сидимо в колі, а він лежить по середині й спить, але якщо хтось починає розповідати й він починає нервувати, то Міша встає (ніхто не кричить, нічого не каже), бо він відчуває ці емоції і притуляється до людини, сідає поруч або ж лягає, і підсовується в ноги та лягає. Щось робить.

На навчання прийшли 20 людей - усі колишні військовики та їхні дружини. Підготовка та вступ до ВНЗ повністю безкоштовна. Усе це покриває Благодійний фонд.

Альона Вінницька, українська артистка, власниця БФ:

Це фінансування, яке поки що ми використовуємо своє особисте. Фонд фінансує команду психологів, бо вони ж отримують зарплатню. Наш особистий оператор, фотографи, це арттерапія, викладач та робота з глиною. Також фінансує проживання там, де ми знаходимось, це санаторій і тут 3-разове харчування.

Нині у ветеранів екватор підготовки вже позаду. Улітку в них іспити. І новий етап у житті - професійне навчання на магістратурі.