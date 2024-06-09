У реабілітаційному центрі в Миколаєві фізіотерапевти надають безкоштовну допомогу військовим після поранень та важких навантажень. За допомогою сучасного обладнання та спеціальної методики - пацієнти у короткий термін можуть відновитися. Як відбувається реабілітація бійців - покаже наша кореспондентка Єлизавета Кротик.

Це мінно-вибухова травма. Тут був приліт ВОГа, уламки так і є в нозі, дуже багато. Тут набряк широкий був, але зараз ми за допомогою обладнання, лазеротерапії протинабрякової, електроструму, мікроструму знімемо набряк.

Під час виконання бойового завдання у Херсоні військовослужбовець отримав поранення ноги. Нині відновлюється у сучасному реабілітаційному центрі.

Військовослужбовець:

- Скид з БПЛА-ВОГ. - Це на передовій? - У Херсоні. Травму отримав 30.11.2023 року, реабілітацію проходжу другий тиждень, дуже гарний спеціаліст, з ним все йде набагато веселіше, буквально за тиждень я почав набагато краще ходити, до цього ходити було дуже незручно.

Тут дуже важливе наше завдання - зняти набряк і відновити ходу людині, ми працюємо на те, щоб зняти набряк з тканини, яка була пошкоджена.

Найчастіше військові звертаються до реабілітаційного центру із мінно-вибуховими травмами, болями у спині та суглобах. За допомогою сучасного обладнання реабілітологи у короткий термін відновлюють бійців.

Іван Логуш, реабілітолог, директор центру "Care4You":

Сучасна реабілітація полягає у тому, що працює команда над одним пацієнтом - це по американських, британських протоколах. Робота з різними типами пацієнтів, це може бути мінно-вибухова травма, біль у спині, так само військовий, який два роки у бронежилеті, недосипання, недоїдання, жарко, холодно. І в Миколаєві такого центру не було.

Допомагають і військовим після важких навантажень.

Іван Логуш, реабілітолог, директор центру "Care4You":

Це військовий, у якого грижі та протрузії, але з такими грижами та протрузіями, у нас було декілька варіантів, нейрохірурги кажуть, що треба оперувати, але зараз він не бачить в цьому сенсу, ми за допомогою фізіотерапії, електротерапії, знімаємо ці болі синдроми.

Лікарі-реабілітологи обстежують кожного пацієнта, їхній стан та визначають програму лікування.

Олена, реабілітолог:

Уламковий перелом нижньої кінцівки - це у нас вже відновлення через півтора місяця, зараз ми приводимо ультразвук за допомогою ультразвукових мікрохвиль, тут дуже маленька частота, розігріває тканину лише на один градус, але за допомогою ультразвуку йде активне відновлення кровообігу, ми запускаємо процес відновлення тканини.

За державною програмою "єРобота" нещодавно реабілітаційний центр отримав грант. Придбали новий апарат.

Іван Логуш, реабілітолог, директор центру "Care4You":

У нас були ударно-хвильова, лазеротерапія - це все класне, сучасне обладнання, але для повної реабілітації необхідний універсальний апарат - він мобільний і він може надати три-чотири процедури одночасно. Це медичний комбайн в реабілітації.

За рік роботи центру, реабілітологи надали допомогу більше сотні військовими. Окрім медичної реабілітації, бійці можуть отримати й психологічну допомогу.