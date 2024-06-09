Погані прикмети в домі: чого остерігатися [ Редагувати ]
Фото: Ріxabay
В народі існує багато прикмет, які пов'язані з подіями в домі. Вважається, що таким чином Вищі сили попереджають нас про небезпеку.
Знаки, які не можна ігнорувати:
- комахи, що раптово з'явилися (таргани, мурахи, мухоловки або клопи) - хтось із мешканців скоро захворіє;
- зупинився наручний годинник - до проблем з грошима, настінний - зі здоров'ям;
- порвалася або впала штора - настають конфлікти і сварки з сусідами;
- засохла рослина - до низки невдач і неприємностей (в цій кімнаті категорично заборонено спати);
- розбилося або тріснуло дзеркало - до хвороб, поганого самопочуття, проблем в особистому житті.
- лампочка, яку ви недавно купили, потухла, обіцяє розбіжності між подружжям, в найближчі 14 днів краще відносин не з'ясовувати.
- не можна залишати відкритим балкон, вікно або кватирку, коли йдете з дому, інакше втратите гроші.
Погані прикмети в будинку на кухні
- розбилася тарілка або чашка - до нещастя, руками чіпати осколки не можна - тільки віником;
- посуд тріснув в руках людини - вона замишляє щось погане проти господарів будинку;
- впав ніж - чекайте в гості чоловіка, вилка - жінку, а якщо не хочете бачити гостей, постукайте приладом три рази об підлогу;
- різати що-небудь на столі - до розлучення і сварок між закоханими;
- залишити ніж в хлібі після нарізування - будете голодувати і потребувати грошей;
- позичити сіль кому-небудь - віддати своє щастя і удачу;
- змахувати хлібні крихти зі столу рукою - до злиднів, краще користуватися ганчіркою.
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