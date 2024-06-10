Служба безпеки України заявила, що зірвала спробу ФСБ отримати актуальні дані про розміщення українських захисників в Одеській та Житомирській областях, а також завдати по них ударів. 19-річного хлопця, який збирав інформацію для росії, викрили та затримали.

Про це повідомив пресцентр СБУ.

Правоохоронці зазначають, що росіян найбільше цікавила інформація про військові заклади вищої освіти на території Одеської та Житомирської областей: в якому режимі вони працюють, чи було передислоковано особовий склад тощо.

Також окупанти намагалися дізнатися про місця базування шпиталів та інших медичних установ, де проходять лікування воїни Сил оборони.

Щоб отримати розвіддані, російська спецслужба залучила 19-річного мешканця Одеси. Молодик шукав швидкого заробітку в інтернеті й привернув увагу ФСБ, кажуть слідчі.

За вказівкою окупантів, він щодня обходив кілька локацій в Одесі, щоб з’ясувати, чи є там українські військовослужбовці. Хлопець спостерігав за периметром та контрольно-пропускними пунктами, робив відповідні фотознімки та звітував своєму російському куратору.

Згодом ФСБ направила його до Житомирської області, де він продовжив шпигувати за тим же алгоритмом, повідомляють у СБУ.

У разі підтвердження координат потенційних цілей, окупанти планували завдати по них ракетно-дронових ударів, — зазначає спецслужба.

Правоохоронці затримали хлопця під час дорозвідки поблизу об’єкта в Житомирі. Йому повідомили про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ), і він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.