Окупанти вдарили керованими авіабомбами по Харківщині: є жертва та поранені [ Редагувати ]
Зранку 10 червня російсько-окупаційні війська завдали удару по Дергачівській громаді Харківської області, внаслідок чого загинула людина.
Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
Удар стався приблизно о 9:30. Відомо про одного загиблого цивільного чоловіка, ще двоє людей зазнали поранень.
За попередньою інформацією, ворог застосував для атаки керовані авіаційні бомби.
Нагадаємо, у неділю, 10 червня, росіяни вдарили по Харкову керованою авіабомбою. Пошкоджено чотири приватні будинки, паркан, гараж і автомобіль. Люди під час удару не постраждали.
по темі
Не маючи успіхів на північному фронті, росіяни перекидають своїх військових з Херсонщини на Харківський напрямок
Внаслідок обстрілу росіянами села Хотімля на Харківщині загинув чоловік, двоє жінок дістали поранень
Президент Володимир Зеленський назвав дуже вагомим результатом те, що росіянам не вдалося реалізувати Харківську операцію
Представник Ради національної безпеки США Майкл Карпентер вважає, що наступ росіян на півночі Харківської області був провальним
Вибух у Харкові пролунав у суботу, 1 червня