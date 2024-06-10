Банк "Альянс" підтвердив, що має договір про надання правової допомоги з юридичною компанією "Міллер". У прес-релізі фінустанови сказано, що компанія представляє інтереси банку у справі про розкрадання 716 млн грн. НЕК "Укренерго", яку розслідувало Національне антикорупційне бюро. Але також, згідно з відео засідання Північного апеляційного господарського суду, адвокати "Міллер", зокрема, Вʼячеслав Коломійчук, представляють банк у господарському процесі. І там також протистоять участі НАБУ.

За даними банку, його інтереси у кримінальному процесі представляють адвокати "Міллер" Артем Крикун-Труш, Анна Калинчук і згаданий Коломійчук. У банку заперечують, що мають стосунок до хабаря у $200 тис., на спробі дати який викрили партнера "Міллер" Олексія Носова.

Нагадаємо, останньому повідомили про підозру щодо спроби підкупу прокурорів САП та детективів НАБУ задля зміни підслідності окремого, йдеться в матеріалах НАБУ. У судовому засіданні з обрання запобіжного заходу Носову прокурор САП відзначив, що підозрюваний написав повідомлення свідкові (посереднику) Петренку, у якому зазначив, що він представляє інтереси саме банку. Петренко нібито повинен був передати хабар прокурорам САП і детективам НАБУ.

Згідно з даними сайту "Міллер", Олексій Носов є керівником кримінальної та практики економічних і службових злочинів. Артем Крикун-Труш – це також партнер компанії. Анна Калинчук – колишнійсекретар Ради громадського контролю НАБУ, є старшою юристкою цієї практики, як і адвокат Вʼячеслав Коломійчук. Оскільки Носов є керівником цієї практики, то не віриться, що він не знав про перебіг такої гучної справи, як розкрадання 716 млн. грн. у НЕК Укренерго, яку розслідує НАБУ.

Згідно з даними судових матеріалів (відео судових засідань, які є в розпорядженні редакції) Вʼячеслав Коломійчук також представляє інтереси банку "Альянс" у господарському процесі за заявою "Укренерго", яке намагається стягнути 1,2 млрд грн. невиплаченої гарантії. Зокрема, після того, як у судовому засіданні 25 травня в Північному апеляційному господарському суді було оголошено заяву Національного антикорупційного бюро про намір долучитися до справи в якості третьої сторони, Коломійчук активно цьому протидіяв. На його думку, немає підстав вважати, що будь-яке рішення Північного апеляційного господарського суду вплине на права та обовʼязки НАБУ. А рішення суду в господарському процесі не може впливати на рішення в кримінальному процесі. За словами Коломійчука, могло йтися про вплив на суд.

Таким чином, адвокати Miller одночасно протидіяли підслідності НАБУ в кримінальному процесі (з чим повʼязано викриття Носова у спробі надати хабар детективам і прокурорам), а також заперечували проти участі НАБУ в господарському спорі. Це може свідчити про активну протидію банку участі Антикорпуційного бюро в справі про розкрадання 716 млн грн. "Укренерго" і небажанні гасити борги за гарантією. Раніше політолог Володимир Горковенко відзначав, що ці кошти могли б знадобитися для відновлення енергетики, а ситуація, що склалась, є, серед іншого, наслідком недбалості з боку НБУ.

"Гарантом угоди на понад 1,2 млрд грн виступає банк „Альянс". Проте він відмовився від виконання своїх зобов'язань. Суди тривають уже два роки, а Нацбанк закриває очі на те, що цей банк все ще працює на ринку. Якби таких ситуацій було менше, можливо, не довелось би підвищувати ціну на електроенергію», — зазначав Володимир Горковенко.

Раніше ЗМІ повідомляли, що банк "Альянс" може бути виведений з ринку Національним банком через нездатність погасити гарантію ТОВ Юнайтед Енерджі перед НЕК Укренерго на суму понад 1,3 млрд грн. Також повідомлялось, що за результатами перевірок банку з боку НБУ у січні 2023 стало відомо, що банк навмисно подавав недостовірні фінансові звіти НБУ, а також надавав й інші гарантії (на вересень 2023 вони перевищили 7 млрд грн) і бере участь у низці справ, пов'язаних з відмовою задовольнити вимоги кредиторів, зокрема Міноборони, Національної служби здоров'я, Оператора газотранспортної системи України, "Нафтогаз Трейдинг" та Адміністрації морських портів України. Банк фігурує у матеріалах кримінального провадження № 42017000000000445 від 17.02.17, про те, що через банк у 2017-2018 керівництво газових компаній Дмитра Фірташа могло незаконно виводити кошти, що призвело до збільшення боргу перед Нафтогазом.